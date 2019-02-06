البطاطا مهددة بالاختفاء من الأسواق البريطانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا "اختفاء" البطاطا من قائمة الأطعمة في بلاده، في حال بقيت الأحوال الجوية على ما هي عليه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تواجد البطاطا في الأسواق رهين بتحسن الأحواء الجوية، وذلك بعد أن "خرب" الطقس السيء، في صيف العام الماضي، عددا من الفواكه والخضراوات في المملكة المتحدة.

وأضافت أن إنتاج البطاطا شهد انخفاضا بنسبة 20 في المئة في الصيف الماضي، مقارنة بالموسم الذي سبقه، وذلك نتيجة موجات الحرارة والجفاف، التي أثرت على البلاد.

وحذر ائتلاف المناخ، ومقره لندن، من أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي قد يضر بمحصول البطاطا في المستقبل، مشيرا إلى أن العديد من المنتوجات الغذائية مهددة بسبب المناخ، من بينها العنب.