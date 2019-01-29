كيف ردت "آبل" على هذه الفضيحة المدوية؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردت شركة "آبل" على شكاوى بخصوص خلل فاضح في أجهزة "آي فون" يتلخص بالسماح للمتصل عبر تطبيق "فيس تايم" لاتصالات الفيديو التابع لآبل، بالتجسس على المتلقي قبل الرد على المكالمة، بأنها ستصدر تحديثاً برمجياً في وقت لاحق هذا الأسبوع لحل هذه المشكلة المحرجة.

وذكر موقع (فيرج) المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الخلل يتيح، في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم آبل أمس الاثنين "نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع".

ووفقاً لصفحة حالة النظام الخاصة بآبل فإن خاصية اتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق "فيس تايم" توقفت بشكل مؤقت بسبب مشكلة مستمرة.

ولم يتسن الاتصال بالشركة، التي تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، للتعليق على ما إذا كان الخلل يؤثر على هذه الخاصية.