الوشم يسبب خللا في المخ ويحث على التدخين والجريمة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أميركية حديثة أجراها أطباء من جامعة فلوريدا أن الوشم على أنحاء متفرقة من الجسد يعرض صاحبه للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية للمخ ويضر بوظائف الدماغ.

واكتشف الخبراء في نتائج بحوثهم التي جاءت على شكل استطلاع أن الأشخاص الذين يحبون رسم الوشوم على أجسادهم، معرضون أكثر من غيرهم للانخراط في السلوك "الخطير"، بما في ذلك التدخين وارتكاب أعمال تؤدي الى دخول السجن.

ووجدت الدراسة أيضا أن أصحاب الوشوم معرضون بالإضافة الى الأمراض الجلدية، لمشاكل في النوم تؤرق حياتهم وتجعلهم فريسة للأمراض النفسية والانزلاق الى متاهات سلوكية لا تحمد عقباها.