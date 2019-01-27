بالفيديو.. شاهد لحظة تحطم قاذفة نووية روسية وانشطارها الى نصفين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انشطرت طائرة روسية مقاتلة بطريقة مذهلة ومرعبة في آن، قبل أن تنفجر وتندلع بها النيران، وذلك أثناء هبوطها في أجواء ثلجية عاصفة.

وأدى الحادث المرعب إلى مقتل 3 من أفراد طاقم القاذفة النووية الروسية "تو 22 أم 3" الأسرع من الصوت.

ونجا شخص رابع من القاذفة النووية الروسية التي تحطمت أثناء هبوطها في مورمانسك شمالي الدائرة القطبية في ظل حالة تدني رؤية.

ويبدو من شريط الفيديو أن الطائرة تعرضت لما يشبه الارتداد بعد هبوط قوي على مدرج القاعدة العسكرية، ثم ارتطام آخر أدى إلى انشطار الجزء الخلفي من القاذفة.

شاهد الفيديو: