طالبة أوكرانية تدفع حياتها ثمن أجرة باص!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دفعت طالبة طب أوكرانية حياتها ثمن أجرة باص عجزت عن دفعها، فأجبرها السائق على مغادرة الحافلة ومواجهة نهاية مأساوية.

وفي التفاصيل فإن إيرينا دفوريتسكا، البالغة من العمر 21 عاماً، كانت في طريقها لزيارة والدتها المريضة في مستشفى في أوليفسك في شمال أوكرانيا، عندما أجبرها السائق على النزول في منطقة نائية وسط درجات حرارة منخفضة جدا وصلت إلى 20 تحت الصفر وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد أمر سائق الحافلة أوليغ زيلنسيكي تلك الفتاة بالمغادرة عند الساعة الرابعة فجرا، بعد أن اكتشف أنها كانت لا تحمل 25 هريفينا أوكرانيا (68 سنت أميركي) لتدفع أجرة الركوب.

وكشفت تحقيقات أولية أن الطالبة الشابة لم يكن أمامها على ما يبدو سوى السير في الظلام عبر الغابات، قبل أن تتوه وتضل طريقها لتسقط في حفرة تجمدت فيها حتى الموت.