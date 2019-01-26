300 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار سد في البرازيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى انهيار سد في مجمع منجمي كبير في جنوب شرق البرازيل إلى سقوط تسعة قتلى، لكن الحصيلة قابلة للارتفاع بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة" بينما ما زال 300 شخص في عداد المفقودين.

وانهار أحد السدود الثلاثة لمجمع كوريغو دي فيجياو المنجمي التابع لمجموعة فالي للمناجم بعد ظهر (الجمعة 25 كانون الثاني/ يناير 2019) في برومادينيو البلدة التي يسكنها تسعة وثلاثون ألف نسمة وتبعد نحو 60 كلم جنوب غرب بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس. وقال ناطق باسم فرق الإطفاء "لدينا تسعة قتلى ومعلوماتنا تشير إلى فقدان 300 شخص".

وكان روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس حيث يقع السد في جنوب شرق البلاد، صرح أنّ "الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش بذلوا كلّ ما في وسعهم لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين". وأضاف لصحافيين "لكننا نعرف أن هناك احتمالات ضئيلة" بالعثور على ناجين، مشيرا إلى أنه "لن نعثر سوى على جثث على الأرجح".