أنباء عن انفصال ملك ماليزيا عن ملكة الجمال الروسية أوكسانا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام روسية أن زواج ملك ماليزيا المنتهية ولايته وملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا والتي تصغره بـ 25 عاما، بخطر.

فيما تشير تقارير أن الاثنين يتوقعان طفلهما الأول، لم يصدر أي تعليق رسمي حول العلاقة إلا من والد العروس الذي نفى الشائعات ووصفها بالهراء.

وأشارت حسابات لعدة صحف روسية أن أوراق الطلاق قد جهزت بالفعل، بعد أشهر وجيزة من الزواج الذي أقيم بمراسم أسطورية في موسكو بشهر نوفمبر الماضي.

وأكدت مجلة "ستارهيت" المتخصصة في مجال المشاهير أن العلاقات بين الملك السابق وملكة الجمال الروسية "قد تدهورت".