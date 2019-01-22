بالفيديو.. شاهد عملية تنظيف زجاج أعلى ناطحة سحاب في العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يتكون برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب بالعالم، من 24 ألف لوح زجاج، ما يعادل مساحة 17 ملعب كرة قدم، ولكي تتم عملية تنظيف هذه المساحة الهائلة من الزجاج، يقوم العمال باستخدام حبال خاصة لتنفيذ المهمة بنجاح.

وبعد التحقق من السلامة العامة، وتسجيل سرعة الرياح، يبدأ العمال بتسلق حبالهم المتينة بأمان وسط سرعة رياح لا تتجاوز 20 عقدة، وبذلك يتم العمل بأريحية عالية.

ويقوم العمال، "أبطال المهمة"، بتنظيف زجاج برج خليفة أربعة مرات في السنة، وكل دورة من دورات التنظيف تستغرق ثلاثة أشهر كاملة.