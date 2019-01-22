بالفيديو.. شاهد عملية تنظيف زجاج أعلى ناطحة سحاب في العالم

يتكون برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب بالعالم، من 24 ألف لوح زجاج، ما يعادل مساحة 17 ملعب كرة قدم، ولكي تتم عملية تنظيف هذه المساحة الهائلة من الزجاج، يقوم العمال باستخدام حبال خاصة لتنفيذ المهمة بنجاح.
وبعد التحقق من السلامة العامة، وتسجيل سرعة الرياح، يبدأ العمال بتسلق حبالهم المتينة بأمان وسط سرعة رياح لا تتجاوز 20 عقدة، وبذلك يتم العمل بأريحية عالية.
فيديو: شاهد أبطال تنظيف النوافذ في #برج_خليفة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dentwnkJ5w— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 22, 2019
ويقوم العمال، "أبطال المهمة"، بتنظيف زجاج برج خليفة أربعة مرات في السنة، وكل دورة من دورات التنظيف تستغرق ثلاثة أشهر كاملة.