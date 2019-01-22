حيوان يقدم حلاً لأمراض السرطان!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال فريق بحث سويسري إنه توصل إلى حل لغز يتعلق بحيوان "الهيدرا"، ربما يقود هذا الحل مستقبلا إلى علاج الأورام السرطانية عند البشر.

ويمكن حيوان الهيدرا تجديد الأجزاء المفقودة من جسمه، وهي سمة اكتشفها عالم الطبيعة أبراهام تريمبلي في جنيف منذ نحو 300 عام.

وتوصل فريق بحثي تقوده بريجيت جاليوت، الأستاذة في علم الوراثة بجامعة جنيف، إلى وجود نشاطين متعاكسين يحدثان لتعويض الأجزاء المفقودة، أحدهما يساعد على النمو، وهو الجين "Wnt3"، والآخر يمنع تكون الرؤوس الزائدية وهو البروتين "Sp5".

ورغم أن البحث الذي قادته جاليوت كان هدفه تفسير لغز يتعلق بحيوان الهيدرا، فإنها تقول إن النتيجة التي توصلوا إليها "يمكن أن تكون مفيدة في مقاومة الأورام السرطانية عند البشر".