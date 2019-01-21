كيفية حزم كل شيء في حقيبة اليد خلال الرحلات الجوية

المصدر: برلين - د ب أ

لدى أغلب الخطوط الجوية رحلات رخيصة إذا ما سافرت بحقيبة تحمل باليد فقط تأخذها على متن الطائرة. وهذا يمكن أن يوفر الكثير من المال ولكنك بحاجة لمعرفة كيف تحزم حقيبتك بشكل جيد لتتمكن من وضع كل شيء بداخلها.

وفيما يلي بعض المعلومات والخدع المفيدة بشأن كيفية أخذ حقيبة يد فقط:

قواعد شركة الطيران:

أولا يجب التأكد من معرفة قواعد حقيبة اليد الخاصة بكل شركة طيران. وهذا يمكن أن يختلف من شركة لأخرى ويمكن أن أيضا أن يكون له علاقة بحجم الطائرة والدرجة ومسار السفر.

التزم بالأساسيات:

إذا كنت تعتزم السفر بعيدا بحقيبة يد فقط، فيجب أن تقدم بعض التضحيات! فعوضا عن حزم كل الأشياء الثانوية وأغلب خزانتك معك، ركز على الضروريات. وتذكر أن أغلب الأشياء يمكن شراءها من المكان الذي ستقصده، إذن ستكون فكرة جيدة إذا تفقدت مسبقا نوعية المتاجر التي ستكون قريبة من وجهتك.

اختر بعناية وحكمة:

عند حزم الحقيبة، اختر الملابس التي تتماشى بسهولة مع بعضها. فمثلا، خذ معك القطع العلوية التي يمكن ارتداؤها مع كل القطع السفلية التي ستأخذها معك، واختر ملابس يمكن ارتداؤها صباحا مساء.

وإذا كنت تتوقع تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، اختر القطع التي يمكن ارتداؤها فوق بعضها لخلق طبقات تبقيك دافئا. وقد تكون فكرة جيدة غسل الملابس عدة مرات خلال السفرية إذا علمت أن هناك طريقة لتنظيف الملابس.

ويمكن ارتداء الملابس السميكة والمعاطف والأحذية ذات الرقبة في الطائرة لتوفير مساحة في الحقيبة!

نظم الحقيبة بعناية:

ضع المفردات الثقيلة مثل الأحذية أو الكتب في قاع الحقيبة والملابس الخفيفة في الأعلى. ويمكن لف الفساتين والقمصان والسراويل الجينز معا لتوفير مساحة إضافية. ويمكن ملئ أي فجوات بالجوارب أو الملابس الداخلية وملابس السباحة، كما أنه يمكن أيضا حشو الأحذية بهذه القطع.

وبالتحدث عن الأحذية، يكفي أخذ زوجين من الأحذية.

وهناك طريقة أخرى لتوفير مساحة باستخدام أكياس التغليف الخاصة أو الأكياس التي يتم تفريغ الهواء منها، وهو ما يسمح بأخذ المزيد من القطع. قم بوضع الأشياء التي من المحتمل أن تحتاج الوصول إليها سريعا في الجيوب الأمامية أو الجانبية للحقيبة.

انتبه للسوائل:

تذكر أنه من غير المسموح أخذ على متن الطائرة سوى السوائل التي تشمل الكريمات أو المعاجين، موضوعة في عبوات يصل حجمها لمئة ميليمتر في حقيبة اليد ويجب أن يسعها جميعها حقيبة واحدة شفافة يسهل فتحها وغلقها.

ويمكن أيضا شراء قنينات فارغة تبلغ سعتها مئة ميليمتر يمكن ملؤها بالشامبو أو غسول الاستحمام من أجل الرحلة.

وهناك فكرة أخرى بوضع كميات أصغر من الكريمات أو السوائل في عبوة العدسات اللاصقة.