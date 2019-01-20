معمر يقفز من نافذة غرفته بسبب حريق.. وينجو

المصدر: ألمانيا - د ب أ

قفز معمر ألماني يبلغ من العمر 103 أعوام من نافذة غرفته بنزل لرعاية المسنين شمالي البلاد عقب اندلاع حريق بها.

وأصيب الرجل بجروح خطيرة، ولم يتضح ما إذا كان ذلك جراء القفز من النافذة، أم من أثر التعرض للحريق.

وذكر متحدث باسم شرطة مدينة لوبيك اليوم، أن الحريق اندلع في الغرفة بعد وقت قصير من منتصف ليلة السبت.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى، ولم يفصح المتحدث عن الارتفاع الذي قفز منه المعمر.

واضطر نحو 30 شخصا إلى مغادرة النزل الذي يقع بولاية شلزفيج-هولشتاين.

وسرعان ما تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق، ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحريق.