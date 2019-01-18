بطلة في "Game of Thrones" تكشف أحد أسرار تصوير شخصيتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت الممثلة البريطانية صوفي ترنر 22 عاما، والتي تلعب دور الشخصية الخيالية في مسلسل صراع العروش سانسا ستارك، أنه لم يكن مسموحا لها غسل شعرها أبدا أثناء فترة التصوير وذلك للحصول على المظهر المطلوب للشخصية.

وأوضحت ترنر في مقابلة أجرتها أنه كان باستطاعتها غسله في مواسم تصوير المسلسل الأولى حيث كانت تلعب دور فتاة ارستقراطية، إلا أنه ومع تطور الشخصية تحتم عليها الالتزام بإطلالة معينة تختلف عن تلك التي تظهر رفاهية حياتها.

ووصفت الممثلة شعرها بالمقرف في تلك الفترة، إلا أنه سمح لها بارتداء شعر مستعار بدلا من شعرها في الأجزاء الآخيرة.

وينتظر عشاق المسلسل الشهير الجزء الأخير منه، والذي سيبدأ عرضه في الـ 14 من أبريل.