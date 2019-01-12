حادث مروري يودي بحياة 6 مصريين في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت الى وفاة 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا، بوقوع حادث سير مروع على طريق 500، المؤدي إلى مزارع الوفرة، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة (تاكسي) يستقلها وافدون، وجها لوجه.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع مستقلي السيارة الأجرة، والذين تبين بعد فحص هوياتهم، أنهم جميعا مصريون، بالإضافة إلى إصابة 5 كويتيين من مستقلي السيارة الأخرى، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتسليم جثث المتوفين إلى الأدلة الجنائية.