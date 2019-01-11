مخ الإنسان يتقلص عند زيادة وزنه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يمكن لأجزاء بعينها من مخ الإنسان أن تتقلص عند زيادة وزنه بشكل كبير، حسب ما قاله باحثون من بريطانيا. وبرهن الباحثون من خلال دراستهم التي نشروا نتائجها أمس الخميس على الموقع الإلكتروني لمجلة «نيورولوجي» المتخصصة في أبحاث علم الأعصاب،



على أن هذا التأثير موجود بشكل خاص لدى الناس الذين تتراكم لديهم دهون في منطقة وسط الجسم. غير أنهم أكدوا في الوقت نفسه، أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت زيادة الوزن هي التي تسبب هذه التغيرات في المخ، أم أن تغير المخ هو الذي يساعد في زيادة الوزن، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ولم يحاول الباحثون من خلال الدراسة معرفة العواقب الناجمة عن تغيرات المخ التي أثبتوا وجودها لدى أصحاب الوزن الزائد.

وليس هناك شك لدى العلماء المتخصصين في أن زيادة الوزن يمكن أن تكون سببا وراء كثير من الأمراض التي تشمل السكري وآلام المفاصل وأمراض الدورة الدموية، ومصاعب التنفس. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الزيادة تمثل خطرا على المخ أيضا، وما حجم هذا الخطر. وعثر باحثون من خلال دراسات سابقة في الماضي على مؤشرات على وجود مثل هذا الخطر.

