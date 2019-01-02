للمرة الأولى.. طفل يكتشف سراً مثيراً عن شوكولاتة شهيرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف طفل، يبلغ من العمر تسعة أعوام، سراً لم يكن في الحسبان عن شوكولاتة سويسرية شهيرة، عند تناوله قطعة منها، حيث انتابه الفضول للعبث في صور شعار ماركة الشوكولاتة، ليكتشف أنها لم تكن تحتوي رسمة جبل فقط، بل رسمة دب يقف على قدميه كذلك.

أثار ذلك الأمر صدمة وحيرة الكثيرين، حيث لم يلاحظوا ذلك من قبل.

وأوضحت والدة الطفل أن التفسير يعود إلى مسقط رأس الشوكولاتة المشهورة في مدينة بيرن في سويسرا التي تعرف بـ«مدينة الدببة».

وسرعان ما انتشر الاكتشاف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحقق أكثر من 28 ألف إعجاب، و670 مشاركة.