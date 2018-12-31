تحديد أوقات عمل المراكز الصحية خلال عطلة رأس السنة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - عن مواعيد العمل الرسمية في مراكزها الصحية في منطقتي أبوظبي والعين خلال إجازة رأس السنة الميلادية الموافق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019.

وتفتح مراكز مختارة أبوابها للمراجعين من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً في هذا اليوم، وتشمل مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في جزيرة أبوظبي ومركز مدينة خليفة والباهية والمقطع في المنطقة الوسطى، ومركز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة في منطقة العين.

وتتوفر خدمة الأسنان في كل من مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز المويجعي ومركز اليحر من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً.

وتبقى مراكز الختم وسويحان والقوع والهير ومزيد مفتوحة على مدار 24 ساعة لخدمة المراجعين.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية أن جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية التابعة لها ستغلق يوم الثلاثاء الموافق الأول من يناير 2019.