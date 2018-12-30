غدا.. طقس غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والمناطق الساحلية الشمالية، ويكون رطبا ليلاً وصباح الغد الباكر مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 20:21 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:14 .وفي بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:23 الثاني عند الساعة 05:30،

والجزر الأول عند الساعة 11:44 الثاني عند 23:38.