تركي يقتل بطلة كمال أجسام وينتحر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فتحت أجهزة الأمن التركية في مقاطعة إزمير تحقيقا بمصرع بطلة كمال اجسام تبين أنها قتلت بالرصاص على يد صديقها الذي انتحر على أثر جريمته.

وأفادت تقارير بأن بينار جوبان، البالغة من العمر 31 عاما، بطلة كمال الأجسام الحائزة على عدة ألقاب محلية ودولية، قتلت بالرصاص على يد صديقها فرحان ساريجام.

وأوضحت التقارير أن ساريجام، البالغ من العمر 38 عاما أطلق النار على صديقته بينار 31 عاما في شقتهما في شارع أيدين هات بويو يمدينة إزمير، المطلة على بحر إيجة، في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

وقالت صحيفة "حرييت ديلي"، التركية الناطقة بالإنجليزية، إن ساريجام اتصل بعمه واعترف له بالجريمة وودعه، قبل أن ينتحر برصاصة في الرأس.