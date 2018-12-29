جمارك دبي تنجز 922 ضبطية في مطارات دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير جمارك دبي حمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تبذل جهوداً مضاعفة لمحاولة تحقيق المعادلة الصعبة بين تسهيل التجارة ومرور المسافرين وبين الحفاظ على حماية وأمن المجتمع في ظل العدد المتنامي للمسافرين القاصدين دبي والذين يسجلون نمواً متزايداً عاماً بعد عام، وكذلك تسجيل حجم الشحن الجوي زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وفي ضوء ذلك كشف مدير جمارك دبي أن الدائرة نجحت في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة بمختلف أنواعها بالرغم من الحيل المبتكرة للمهربين، حيث أنجزت جمارك دبي 922 ضبطية، منها 355 قضية مخدرات أي ما يمثل نسبة 38.5 % وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018.

وأضاف: " بالفعل يوجد تحد كبير أمام السلطات الجمركية خاصة في بلدان محورية لحركة التجارة والمسافرين في العالم مثل دبي، التي أدركت موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستثمرت مليارات الدراهم في سبيل تطوير بنيتها التحتية وموانئها ومطاراتها لتحفر بجهودها هذه المكانة الرائدة التي هي عليها الآن ويشهد لها العالم، كما وفرت خدمات جمركية بمقاييس عالمية أسهمت وبشكل مباشر في تحقيق هذه المكانة التجارية، وأصبحت محورها الرئيسي في المنطقة".

ولمواكبة ريادة دبي العالمي قمنا منذ عدة سنوات بالتركيز على تطوير عدة محاور رئيسية هي، تأهيل وصقل الكوادر البشرية من ضباط الجمارك، إعادة النظر في تحسين الإجراءات لتكون الأكثر سهولة عالمياً، وتطوير الأنظمة التقنية والابتكارات والأجهزة الحديثة، هذه الاستراتيجية المستمرة التي انتهجتها جمارك دبي مكنتنا خلال العام الجاري من إطلاق تطبيق "الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والذي يختصر وقت اللازم لإفصاح القادمين إلى دبي ما بحوزتهم في أقل من 5 دقائق، ليمثل هذا التطبيق حلقة جديدة داعمة لاستضافة زوار معرض إكسبو 2020.

وأحبط ضباط الجمارك في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 25.5 كيلو جرام من عشبة المارجوانا كانت مخبئة بطريقة فنية داخل الأكياس البلاستيكية الخاصة بالمواد الغذائية لمسافر إفريقي.

كما نجح ضباط جمارك دبي ضبط مبالغ نقدية بقيمة 1.8 مليون درهم كانت مخبأه بطريقة فنية داخل مكبرات صوت في حقيبة العفش للمسافر.

حبوب ليريكا.

ورش التدريب المنتظمة لضباط جمارك دبي وحسهم الأمني أسهم بشكل مباشر في ضبط حبوب مخدرة من نوع ليريكا " LYRICA" بعدد (6720) حبة كانت مخبأه بطريقة فنية داخل أكياس مخلوطة مع المكسرات.

يكشف إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن عدد الحقائب التي تم التعامل معها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري سجل نحو 30.2 مليون حقيبة، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يتعامل مع عدد ضخم من المسافرين سنوياً، بلغ نحو 74.5مليون مسافر في 10 أشهر من 2018، أي بمعدل 248 ألف مسافر يومياً، ، حيث تتعامل الجمارك مع جميع حقائب القادمين للدولة، وهؤلاء المسافرون ينتمون لجنسيات مختلفة وبثقافات ومستويات متنوعة، ومن غير المقبول أن لا ترقى الخدمة لكل مسافر خاصة في مطار حيوي مثل مطار دبي الدولي ومدينة مثل دبي رائدة في تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين.

وأضاف أن عدد قضايا المواد المقلدة سجل 3 قضايا و التهرب الجمركي 275 قضية خلال 9 أشهر، مشيداً بدور ضباط الجمارك وتمتعهم بروح الولاء المؤسسي والحس الأمني العالي ويقظتهم للحيل وأساليب التهريب المبتكرة لدى المهربين، مؤكداً حرص الدائرة على إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في لغة الجسد وأنواع المخدرات والتعرف إلى العلامات التجارية الأصلية وكيفية التفريق بينها وبين العلامات المقلدة والأساليب المحتملة للتهريب وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات بالإضافة إلى الاستثمار في الأجهزة الحديثة والذكية والمبتكرة في التفتيش.