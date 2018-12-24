في كل مطبخ صيدلية.. بعلاجات طبيعية!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يكاد لا يخلو مطبخ من مجموعة عقاقير طبيعية كفيلة بعلاج الكثير من الأمراض بعيدا عن الأدوية الكيميائية وآثارها الجانبية غير المقلقة.

واستعرض موقع Top10homeremids مجموعة من هذه العلاجات الطبيعية التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، وتعالج العديد من الأمراض:

-الكركم

مضاد للبكتيريا والالتهابات ومطهر للجروح والحروق.

-الزنجبيل

مسكن ألم طبيعي ويعالج عسر الهضم والتهاب المفاصل.

-القرفة

تعالج نزلات البرد وانتفاخ البطن والغازات والإسهال.

-الثوم

مدر للبول ومقشع ويعالج التهاب المجاري التنفسية.

-الليمون

يعزز المناعة ويعالج الصداع ومشاكل الأسنان والقشرة.

-العسل

طارد للجراثيم والطفيليات ويخفف السعال وتهيج الحنجرة.

-البصل

يوصف لالتهاب الشعب الهوائية والرئتين والربو والحمّى.

-القرنفل

مفيد لآلام الأسنان وقروح الفم والتهابات اللثة والمفاصل.

-حب الهال

يخلص من رائحة الفم الكريهة ويقلل مستويات التوتر.

-بذور الكمّون

تعزز الأيض وتسهل امتصاص العناصر الغذائية.