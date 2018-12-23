ميزة جديدة تطلقها "واتس اب".. تعرّف إليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت خدمة "واتس اب" عن دعمها ميزة جديدة تتلخص بوضع "صورة في صورة" Picture in Picture وتسمح للمستخدمين بتشغيل الفيديو على نحو منفصل مع إمكانية الاستمرار في الدردشة أو تصفح الدردشات الأخرى.

وتأتي الميزة الجديدة من "واتس اب" في وقت أصبح كثير من مستخدمي الخدمة يشاركون مقاطع فيديو طويلة من خدمات مثل "إنستغرام" و"يوتيوب"، ويبدو أن "واتساب" أصبحت تدرك أهمية ميزة "صورة في صورة" التي توفرها تطبيقات الفيديو الأخرى، مثل "يوتيوب".

ووفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا المخفية في النسخ التجريبية من تطبيق "واتس اب"، فإن الخدمة تعمل منذ أشهر على إضافة ميزة "صورة في صورة" على نسخة الويب وسطح المكتب من "واتساب".

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة متاحة الآن للإصدار 0.3.1846 من "واتس اب" على الويب، كما يُتوقع أن تتاح لنسخة سطح المكتب من الخدمة خلال التحديثات القادمة.

أما عن طريقة استخدام الخدمة، فإن أي فيديو يُشارك على "واتس اب" سيعرض زراً لمستطيلين متداخلين حين وضع مؤشر الفأرة عليه، وبالنقر على ذلك الزر فسيبدأ تشغيل الفيديو منفصلاً، مع إمكانية تكبيره وتصغيره وتغيير موقعه في الشاشة. كما يمكن تشغيله بوضع "ملء الشاشة".

يُشار إلى أن إطلاق ميزة "صورة في صورة" لنسخة الويب من "واتس اب" تأتي بعد أيام من إطلاقها لجميع مستخدمي الخدمة على أندرويد، وبعد أكثر من سنة من توفرها على نظام آي أو إس.

كما يُشار إلى أن تقارير نُشرت في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري أفادت بأن "واتس اب" تعمل حالياً أيضاً على دعم ميزة "الوضع الليلي".