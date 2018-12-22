امرأة تضع حملها لحظة شنق نفسها

المصدر: ا ف ب

قالت الشرطة الهندية ان امرأة وضعت حملها لحظة شنق نفسها، حيث عثر على الطفل حيا وهو معلق بحبل السرة، وأمه تتدلى من حبل مشنقة علقتها في بيتها في مدينة كاتني وسط الهند.

وأبلغ زوج المرأة الشرطة بالحادث، ولم يلاحظ عناصرها على الفور ولادة الطفل، إذ كان لباسها التقليدي (الساري) يغطيه.

وقالت الشرطية كافيتا شاني: "وجدت الطفل حيا، غطيناه وانتظرنا وصول الإسعاف" مضيفة: “"أنا سعيدة لأني أنقذته، لكني حزينة على أمه".

وأفادت مصادر طبية أن حالته الصحية جيدة. وتحقق الشرطة لمعرفة ملابسات انتحار الوالدة.

وقالت الطبيبة النسائية أنشو جيندال: "لحظة الشنق يفرز الجسم الكثير من الهرمونات، ولذا وضعت الأم حملها بسرعة.. ما جرى أن جسمها قذفه إلى الخارج".