محمد بن راشد: نحن مطار العالم ووجهته وقلبه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مطار دبي الدولي استقبل اليوم المسافر رقم مليار، جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: استقبل مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار ... عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة .. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "شكرا لفريق مطار دبي .. شكرا للشيخ أحمد بن سعيد ... فخرنا لا يعادله الا تواضعنا أمام الإنجاز ... وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات .. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته".

استقبل مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار ...

عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة .. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه pic.twitter.com/j3ZqxmeB8U — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨