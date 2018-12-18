خطبة طفلين تثير الجدل في مصر.. ووالدة العريس تعلن موعد الزفاف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت حفلة خطبة تلميذ في المرحلة الإعدادية، لزميلة له في نفس الفصل الدراسي، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار اليومين الماضيين، خصوصاً أن عمر الخطيبين لم يتجاوز الخامسة عشرة بعد. وذكر موقع "روسيا اليوم"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للحفل، وهو ما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "دي إم سي" قالت أم أحد الطفلين إن نجلها يدعى فارس، ويبلغ من العمر 15 عاماً، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، وأُقيم له حفل خِطبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبدالبر، ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين، وفقاً لعادات قائمة في قريتهم.

وتابعت الأم: إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا.

وأضافت الأم أن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيراً على الزواج.. تم تقديم مهر قدره 32 ألف جنيه للعروس.

وأثارت الخِطبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً كبيراً، ولاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.



وشهدت المحافظة نفسها واقعة سابقة منذ أشهر عدة بزواج طفلين آخرين، لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.