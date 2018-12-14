اتبعت نصيحة على "يوتيوب" فتوقف قلبها!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيبت امرأة أميركية بتلف دماغي دائم، نتيجة شربها لليتر كامل من صلصلة الصويا في محاولة منها لاستخدام علاج منزلي من أجل "تطهير القولون"، كانت تعلمته من خلال إرشادات طبية شاهدتها في يوتيوب.

وفي التفاصيل، فقد شربت المرأة البالغة من العمر 39 عاماً، والتي لم يكشف عن هويتها، صلصلة الصويا بكمية كبيرة معتقدة أنها ستتخلّص من السموم في جسدها، بحسب ما أفاد الطبيب المعالج لحالتها الذي عرّف عن نفسه بإسم "دكتور برنارد".

ولكن لسوء الحظ، أصيبت المرأة بسكتة قلبية خلّفت ضرراً جسيماً بأعصاب دماغها لا يمكن مداوته.

وأشارت التقارير الطبية الى أن سبب تدهور صحة المرأة على هذا النحو، هو وجود 200 غرام من الملح في دمها، أي 5 أضعاف الجرعة القصوى التي يتحملها جسم الإنسان.

من جهة أخرى، حذّر الطبيب برنارد من الإنجرار خلف وصفات منزلية وفيديوهات عشوائية نراها على الإنترنت، كاشفاً أن مريضته كانت قد عثرت على فيديو عبر يوتيوب يدّعي إمكانية تطهير الجسم من خلال شرب صلصلة الصويا.