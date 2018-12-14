غسل هذه الأطعمة يجعلها سامّة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن خبراء أن هناك بعض الأغذية لا تحتاج للغسل مطلقا، لأن تنظيفها بالماء قد يسبب التسمم وينشر البكتيريا.

وأورد الخبراء في تقريرهم أطعمة نصحوا بالبدء في طهيها مباشرة، بدون غسلها بالماء وهي:

الفطر.. كونه رطب بطبيعته وهو ماص للماء، وغسله سيتيح له امتصاص كميات كبيرة من الماء، لذا عليك الاكتفاء بمسحه بمنشفة ورقية جافة والتخلص من أي أوساخ عالقة به، وذلك لسرعة تلف هذا النوع من الخضراوات.

السلطة الجاهزة.. إذا كان هناك ملصق موجود داخل عبوة السلطة الجاهزة يدعوك إلى عدم غسلها فاتبع التعليمات، إذ أن السلطة الجاهزة تكون مغسولة بشكل جيد ومعقمة.

البيض.. يأتي البيض مغسولا من المزرعة، كما أنه محمي بقشرة لا يمكن أن تنفذ منها البكتريا إلى الداخل، وإن علقت أي شوائب بها فعليك بمسحها بمنديل ورقي.

الدجاج.. على عكس ما يعتقد كثيرون، فإن غسل الدجاج قبل طبخه يزيد من خطر التسمم الغذائي. ويحذر الخبراء من غسل الدجاج في حوض المطبخ، إذ إن ذلك من شأنه أن يعزز فرص الإصابة بالأمراض.