فريق مغامرات "شرطة أبوظبي" يتسلق أعلى قمة بخورفكان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رفع الفريق النسائي في فرع المغامرات، بمركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، شعار شرطة أبوظبي وعام زايد، على أعلى قمة جبلية بمدينة خورفكان، التي ترتفع 1553 مترا عن سطح البحر، (جبل القادسية).



وقطع الفريق المسافة سيراً على الأقدام بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصى والحذاء الجبلي.



وأوضح، مدير فرع المغامرات الملازم سالم السنيدي أن تسلق الفريق النسائي لأعلى قمة في خورفكان، يعتبر خطوة ايجابية وهامة نحو تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية و اثبات قدرة المرأة على التغلب على ما يواجهها من صعاب.

وأضاف، أن إنجاز الفريق النسائي بتسلق جبل القادسية يعد ضمن نطاق مبادرات شرطة أبوظبي، احتفاء بعام زايد 2018، و الاحتفاء باليوم الدولي للجبال 11 ديسمبر الجاري.