 1450 مستفيد من محاضرات شرطة أبوظبي للتوعية بمخاطر التنمر - الإمارات اليوم

1450 مستفيد من محاضرات شرطة أبوظبي للتوعية بمخاطر التنمر

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

استفاد  اكثر من 14 ألف طالب وطالبة من 12محاضرة نفذتها  إدارة  الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي لطلاب المدارس خلال 15 يوماً   بهدف  التثقيف والتوعية من التنمر وخطورته .

وأوضح رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية المقدم سيف الجابري أن التنمر سلوك خاطئ وفعل عدواني يُستغل فيه ضعف الطرف الاخر او طيبة قلبه   وإيذائه ويكون المتنمر فرداً او مجموعة طلاب متنمرين يتحذون العنف سلوكا ثابتاً في تعاملاتهم وقد يكون السبب سوء التنشئة الاسرية والاجتماعية، وكلاهما ضحايا   تحتاج للعلاج النفسي والسلوكي.

ولفت لوجود  برامج توعوية ومهارات متبعة في حل المشاكل المسببة للعنف والتنمرـ مؤكداً  أهمية دور  الأسرة في غرس القيم الإيجابية  وتعويد الأبناء على  حسن التصرف في المواقف الصعبة.

وأكد الجابري أهمية  دور المدرسة في المتابعة ورصد الظواهر المقلقة ومتابعة سلوك الطلاب يومياً  خلال الدوام المدرسي، وتفعيل دور مجالس الآباء واولياء الأمور لمتابعة أبنائهم.
 
 

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