5 أطعمة تبعد عنك شبح الزكام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء وأخصائيون من جامعة كامبريدج البريطانية بالاعتماد على هذه الأطعمة للوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء نستعرض هنا 5 منها وهي تمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم:

العسل: وهو غذاء غني بمضادات الأكسدة، ويلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان ومده بالدفء والطاقة، وهو مقاوم للعديد من أنواع البكتيريا الضارة.

الثوم: يعيق الثوم نمو البكتيريا، ما يقي الجسم من الإنفلونزا ونزلات البرد ويعالجها، لذا ينصح الأطباء بإضافة الثوم إلى الوجبات الشتوية من أجل صحة أفضل.

الكركم: مضاد حيوي طبيعي للبكتيريا، ويساعد على الحماية من نزلات البرد التي تصاحبها الكحة والتهابات الحلق.

البيض:البيض غني بالبروتينات، وينصح الأطباء به كواحد من أفضل الأطعمة لفطور شتوي صحي، إذ إنه يرفع حرارة الجسم الداخلية ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالواجبات اليومية.

الجزر: يحتوي على فيتامين "أ"، ويعتبر مضادا للأكسدة، ومصدرا للدفء وتحتوي كل 100 غرام من الجزر على 41 سعرة حرارية.