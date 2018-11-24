شرطة العين تكرم آسيوياً لأمانته

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرمت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي عاملاً آسيوياً في إحدى شركات الشحن بمدينة العين، تقديراً لأمانته في تسليم الشرطة 42 ألف درهم عثر عليها في أحد مواقف المحطات بالمدينة .

وعبر مدير المديرية العقيد مبارك سيف السبوسي، عن بالغ تقديره للمكرم وحسن تصرفه وخلقه الرفيع بتسليم المبلغ الذي عثر عليه إلى مركز شرطة المقام.

وسلم السبوسي، الشخص المكرم شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لأمانته وفطنته وأبدى العامل الأمين سعادته بهذا التكريم والحفاوة.

وأشار مدير مديرية شرطة العين إلى الاهتمام المتواصل بتعميق العلاقة مع الجمهور ضمن نطاق الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن التكريم يهدف إلى تحفيز الجمهور لفعل الخير والتعاون الإيجابي وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن.