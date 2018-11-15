50 مليون دولار ثمن ماسة زهرية

المصدر: جنيف - أ ف ب |

بيعت ماسة زهرية نادرة بزنة 18.96 قيراط بأكثر من 50 مليون دولار، وهو سعر قياسي للقيراط لحجر بهذا اللون، خلال مزاد علني لدار «كريستيز» في جنيف.

واكتشفت هذه الماسة قبل نحو قرن من الزمن في جنوب أفريقيا، واشترتها في المزاد دار المجوهرات الأميركية «هاري وينستون» التي تملكها المجموعة السويسرية «سواتش»، وفق ما أوضح مفوض المزاد راهول كاداكيا بعد مزايدات محتدمة دامت 10 دقائق بين 4 أطراف.

وكان سعر الماسة «بينك ليغاسي» مقدراً بين 30 مليون دولار و50 مليوناً.

وقال فرنسوا كوريل الذي يرأس فرع دار «كريستيز» في أوروبا: «لقد حققت الماسة 2.6 مليون دولار لكل قيراط، وهذا سعر قياسي لماسة زهرية، إنها بالنسبة إلي ليوناردو دا فينتشي الماسات»