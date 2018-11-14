دائرة النقل في أبوظبي تعلن مجانية المواقف خلال عطلة المولد النبوي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة النقل في إمارة أبوظبي - ممثلة بمركز النقل المتكامل - عن مجانية المواقف في الإمارة خلال عطلة المولد النبوي الشريف حيث تقرر أن تكون مجانية يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري وذلك حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر2018.

ونوهت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأفادت الدائرة بأن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال يوم الإجازة على أن يستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018.

