تعرف الى مخاطر الأكل قبل النوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استنتج علماء من جمعية طب القلب الأميركية أن الوجبات المتأخرة يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بسبب اضطراب في الإيقاع البيولوجي البشري.

وأجريت التجربة وفقا لنتائج الفحوصات الطبية لأكثر من 12.7 ألف أميركي لاتيني تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 76 عاما.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام بعد الساعة 6:00 مساء، لديهم مستويات أعلى من السكر والأنسولين في الدم، بالإضافة إلى زيادة الضغط مقارنة بمن تناولوا الطعام قبل الساعة السادسة مساء.

في الوقت نفسه، كان محبو الوجبات المتأخرة 19% أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، و23% أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة نور مكارم، يمكن تفسير هذه الظاهرة بانتهاك الإيقاعات البيولوجية البشرية بسبب نمط حياة غير صحيح، والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.

وصرح خبراء لوكالة "سبوتنيك"، أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، خصوصا قبل النوم، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة والسمنة، كما أنه يسبب السرطان.