يوثّق اغتصابه خادمته بالصوت والصورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن رجال مباحث التنفيذ الجنائي في الكويت من القبض على أحد المواطنيين الكويتيين لقيامه باغتصاب خادمته الفلبينية، وتوثيق جريمته بالصوت والصورة.

وفِي التفاصيل فإن رجال المباحث في العاصمة الكويتية تلقوا معلومات من مصادر سرية عن وجود شخص من أرباب السوابق مطلوب ضبطه وإحضاره في منطقة مبارك الكبير، وعلى الفور تحركوا إلى المنطقة وقاموا برسم خطة محكمة للإمساك به، وبعد تحديد موقعه أفلحوا في محاصرته خلال سيره في الشارع ووضعوه في مصيدتهم.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قال مصدر أمني إن «المقبوض عليه محكوم بالسجن لسبع سنوات في قضية هتك عرض فلبينية وتصويرها، وقد أحيل إلى السجن المركزي لتطبيق حكم السجن».