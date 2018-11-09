رئيسة سنغافورة تشيد بدور الإمارات في ترسيخ قيم التعايش الإنساني

المصدر: سنغافورة –وام

أشادت رئيسة جمهورية سنغافورة، حليمة يعقوب، بدور دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعايش الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبالها وفد "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، حيث أثنت على المنتدى وإنجازاته وجهوده برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، منوهة إلى دوره في صناعة ثقافة السلام.

ضم الوفد، نائب رئيس المنتدى، الدكتور حمزة يوسف، وأمين عام المنتدى، الدكتور محمد مطر الكعبي، ونائب الأمين العام للمنتدى ومسؤول العلاقات الدولية السفير الشيخ المحفوظ بن بيه.

وأشاد الدكتور حمزة يوسف بالتجربة السنغافورية الرائعة في إدارة التعددية الثقافية بالتوازي مع النجاحات المذهلة في التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والعمراني، ما يجعلها نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، مبدياً إعجابه بمنجزات سنغافورة الثقافية سواء على مستوى التسامح والتعايش الإنساني، أو على المستوى العلمي والتقني والاقتصادي.

وأطلع وفد المنتدى الرئيسة يعقوب على أنشطة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بملتقاه السنوي الخامس الذي يعقد مطلع ديسمبر المقبل تحت عنوان "حلف الفضول -فرصة للسلم العالمي".

واستعرض الوفد مشروع منتدى تعزيز السلم الفكري والثقافي ورؤاه المعرفية على كل المستويات الدينية والأخلاقية، لا سيما أنه يقوم على التأصيل العلمي والشرعي في التعامل مع النصوص والواقع.