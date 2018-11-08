طفل يقتل جدّته وينتحر

المصدر: وس أنجليس - أ ف ب

قتل صبيّ في الحادية عشرة من العمر جدته بعدما رفض ترتيب غرفته كما طُلب منه

وقد قتلت إيفون وودوارد (65 سنة) عندما كانت تشاهد التلفزيون مع زوجها في منزلهما في ليتشفيلد بارك في شمال غربي فينيكس.

وكان الزوجان اللذان يتولّيان تربية الصبي قد أمضيا اليوم وهما يطلبان من حفيدهما ترتيب غرفته، لكنّ هذا الأخير تعنّت في الرفض، كما قال جدّه للشرطة.

وأفاد ناطق باسم قسم الشرطة في منطقة ماريكوبا بأن الزوجين كانا جالسين على أريكة عندما باغتهما الصبيّ من الخلف وأطلق الرصاص على جدّته بواسطة سلاح تابع لجدّه.

وأراد الجدّ أن يلاحقه لكنه قرّر أن يسعف زوجته أولاً، فانتهز الحفيد الفرصة لينتحر بواسطة السلاح.

وفُتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث.