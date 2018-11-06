إقالة مدير الهيئة العامة للطرق في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، إحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق، أحمد الحصان، إلى التقاعد.

وجاء القرار، عقب مطالبة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، حسام الرومي، الذي عقد اجتماعا طارئا، صباح اليوم، للوقوف على تداعيات ما حصل في شبكة الطرق والصرف الصحي عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد ليل أمس، وأكد عزمه على التحقيق في ما جرى ومحاسبة المقصرين.

وشهدت الكويت، منذ مساء أمس، موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، امتدت صباح اليوم، وأدت إلى تعطيل الدراسة والعمل بكافة الوزارات والدوائر الحكومية، وكذلك توقف الملاحة الجوية.