الاستيقاظ بساعة متأخرة صباحاً يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة جديدة من أن النساء اللواتي يفضلن النوم لساعة متأخرة في الصباح وبدأ اليوم بوقت متأخر يتعرضن لخطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل أكبر.

قام باحثون من جامعة بريستول بتحليل العلاقة بين أنماط النوم وسرطان الثدي لدى النساء، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه تقل فرصة ظهور سرطان الثدي لدى النساء اللواتي يبدأن يومهن بنشاط منذ ساعات الصباح الباكر.

ونظر الباحثون في هذه الدراسة في بيانات من 409.166 أ امرأة - بعضهن مصابات بسرطان الثدي، حيث قالت الدكتورة ريبيكا ريتشموند ، التي قادت الدراسة: "استخدامت الدراسة المتغيرات الجينية المرتبطة بتفضيل الناس للصباح أو المساء، ومدة النوم والأرق، ، كعوامل سببية مساهمة بظهور سرطان الثدي.

وكشفت نتائج الدراسة أن فرصة ظهور سرطان الثدي تقل بنسبة 40% لدى النساء اللواتي يفضلن الصباح، مقارنة بمن يفضلن النشاط المسائي.

ووجدت أيضا أن النساء اللواتي يقضين أكثر من سبع إلى ثماني ساعات في النوم تزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي بمعدل 20٪ لكل ساعة نوم إضافية.

ويخطط الفريق الآن للتحقيق في الآليات الكامنة وراء هذه الآثار أكثر، حيث سيتم استخدام البيانات الوراثية لمجموعات أكبر لمزيد من الفهم حول كيفية تدخل ساعة الجسم الطبيعية بالإصابة بسرطان الثدي".