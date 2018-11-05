الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والثاني عند الساعة 00:31 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:27 والثاني عند الساعة 06:11.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والثاني عند الساعة 21:23، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:48 والثاني عند الساعة 03:11.

