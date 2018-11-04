وفاة "سوبر ماريو" الحقيقي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي ماريو سيغيل، الرجل الذي سُميت لعبة الفيديو "سوبر ماريو" باسمه، عن عمر يناهز 84 سنة.

وسيغيل أمريكي من أصول إيطالية حقق نجاحا في قطاع العقارات في ولاية واشنطن.

وفي الثمانينيات من القرن العشرين، أجر ماريو سيغيل مخزنا لشركة "ننتيندو أوف أميركا" التي قررت تسمية بطل لعبة الفيديو المشهورة التي تنتجها باسمه.

وعلق ماريو على ذلك في صحيفة سياتل تايمز عام 1993 ساخرا: "لا زلت أنتظر عوائد حقوق الملكية الفكرية".

وكان الاسم الأصلي للعبة سوبر ماريو "جامب مان" حتى قررت شركة ننتيندو إطلاق اسم شخص على لعبتها الشهيرة.