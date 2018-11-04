"الزنك" يحارب السرطان!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة دولية حديثة أن عنصر الزنك إذا تمت إضافته للشوكولاتة والشاي والقهوة، فإنه يحد من عملية “الإجهاد التأكسدي” المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة "إرلنغن نورنبيرغ" الألمانية، بالتعاون مع جامعة "أوبرن" الأميركية، ونشروا نتائج دراستهم في دورية (Nature Chemistry) العلمية.

ويُعرف "الإجهاد التأكسدي" بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضاً عديدة مرتبطة بالشيخوخة وعدد من السرطانات والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين، بالإضافة إلى الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر، ويساعد على توليد طفرات جينية تدمر الحمض النووي والبروتينات.

وعملية الأكسدة، هي عملية طبيعية تحدث حين يتفاعل الجسم مع المواد الغذائية لإنتاج طاقة، وينتج عن ذلك التفاعل مجموعة من "الجذور الحرة"، وهي مركبات غير مستقرة تدخل الخلية.

وعلى الرغم من أن للجذور الحرة دوراً مهماً في كثير من العمليات الحيوية، وبعضها مهم للغاية للحياة، مثل قتل البكتيريا داخل الخلايا، فخطورتها تكمن في إمكانية تفاعلها مع الأحماض الأمينية، التي تُعَد المشكل الرئيسي للمادة الوراثية للخلية (DNA)، ما يؤدي إلى الإضرار بالخلية، وقد يسبب تدميرها.