ترامب: إلغاء منح الجنسية لمن يولد في أميركا قريباً

المصدر: برلين - (د ب أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب إنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأميركية.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع أكسيوس الأميركي الإخباري اليوم: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يزوره الشخص، ويولد له طفل فيصبح المولود بشكل تلقائي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".

وأضاف: "إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي... إننا في الطريق إلى ذلك وسيحدث بأمر تنفيذي".