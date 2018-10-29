"غوغل" تمنح أحد مدرائها 90 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن موقع "ذي صالون"

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا قالت فيه إن شركة غوغل منحت أحد مدرائها وهو مخترع نظام تشغيل الهواتف المحمولة "اندرويد" آندي روبن مكافأة نهاية خدمة قدرها 90 مليون دولار، وذلك بعد أن طلبت منه الشركة تقديم استقالته بعد توجيه تهم التحرش ضده.

وتم دفع هذا المبلغ لروبن على 4 سنوات بواقع مليوني دولار شهرياً، ويعتقد أنه حصل على الدفعة الأخيرة هذا الشهر.

وجاءت اتهامات روبن من امرأة تعمل في الشركة ادعت أنه أجبرها على إقامة علاقة معه عام 2013، الامر الذي أدى إلى اجراء تحقيق داخلي حول الموضوع في غوغل، وانتظرت المرأة حتى عام 2014 كي ترفع شكوى ضده الى إدارة شركة غوغل.

وكي يبدو الأمر غير مسيئ لروبن قام الرئيس التنفيذي لشركة غوغل لاري بيج بكيل المديح على روبن بعد أن قدم هذا الأخير استقالته، على الرغم من أن بيج هو الذي طلب منه تقديم استقالته.

وقال بيج في بيان عام "أتمنى أفضل التمنيات لروبن الذي ابتكر نظام اندرويد الذي سعد باستخدامه المليارات من الناس".

وعلى الرغم من أن روبن واجه صدمة من خسارته لعمله إلا أن ما خفف عليه ذلك هو المبلغ الذي الكبير الذي حصل عليه في نهاية الخدمة إضافة الى المديح الكبير من بيج، ولكن متحدث باسم روبن أنكر الادعاءات التي تقول إنه أجبر على الاستقالة وأكد أنه ترك العمل بإرادته.

ويعتبر روبن أحد ثلاثة مدراء حصلوا على ملايين الدولارات عند مغادرتهم الشركة إثر اتهامات وجهت إليهم.