"خليفة سات" يتصدر "تويتر".. ومغردون: صباحكم دولة تعانق عنان الفضاء

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم #خليفة_سات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تزامنا مع انطلاق المشروع الوطني "خليفة سات". القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه في دولة الإمارات.

وانطلق "خليفة سات"، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، من المحطة الأرضية بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن الصاروخ (H-IIA)، ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.

وعبّر آلاف المغردين من مختلف البلدان العربية عن مشاعر الفرح والفخر بالإنجاز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات والعالم العربي أجمع.

وقال أحد المغردين: "#خليفة_سات نجم إماراتي يجاور نجوم الفضاء. بصمة عربية بأيدي إماراتية على جبين الكون. فخورين بفريق العمل المميز كل التوفيق والسداد إن شاء الله".

وقال آخر: "صباحكم دولة تعانق عنان الفضاء".

وعبر مغردون عن فخرهم بإنجاز بلادهم الجديد فقال أحدهم: "عمار يابلادي كم انا فخور بأني إماراتي. كلمة مستحيل غير موجودة في قاموس عيال زايد.. بلدي دولة #الإمارات العربية المتحدة ضمن صفحات التاريخ.. واليوم تسجل جانب تاريخي جديد بقطاع آخر بقطاع الفضاء بأول قمر صناعي #خليفة_سات بصناعة إماراتية 100%".

وقالت مغردة أخرى: "شمس يوم التاسع والعشرين من أكتوبر 2018 أشرقت على إنجاز إماراتي عملاق.. "#خليفة_سات" أول قمر صناعي بأيدٍ إماراتية 100% ينطلق من اليابان إلى الفضاء الأرحب.. حيث يبصر أبناء زايد المستقبل.. هنيئاً لنا وللأشقاء العرب هذا الإنجاز..".

فيما أشار آخر إلى أن طموحات الإمارات لا تتسع لها الأرض وتجاوزتها حد الفضاء قالا: "لم تسع الأرض انجازات أبناء الامارات ،فذهبوا للفضاء ".

كما تداول العديد من المغردين صورة للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التقطت عام 1967، عندما استقبل فريق وكالة "ناسا" الأميركية، التي أطلقت رحلة "أبولو" الشهيرة إلى سطح القمر وعلقوا عليها تعليقات عدة منها: "كان الفضاء طموح #زايد.. فحقق أبناء زايد هذا الطموح".

وكان للقائمين على هذا الإنجاز نصيب أيضا من تغريدات المتابعين حيث بارك العديد من المغردين للكوادر القائمة على "خليفة سات"، ومن هذه التغرديدات: "الف مبروك لجميع الكوادر القائمة على هذا الإنجاز العظيم.. فخـورين بطاقم العمل جميعهم وبدولتنا التي ما زالت تتحدثُ بالأرقام للعالـم".

وبارك العديد من المغردين للإمارات شعبا وحكومة هذا الإنجاز فقال أحدهم: "القمر الاصطناعي #خليفة_سات ينطلق إلى الفضاء من اليابان الف مبروك للامارات شعبا وقيادة ". وقال آخر: "مبروك لوطننا الثاني الإمارات على نجاح هذا الإنجاز حلم زايد تحقق".

ويشار إلى أن "خليفة سات" هو أول قـمر صناعي إماراتي ٪100 من تصميم وتصنيع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وهو مخصّص لأغراض رصد الأرض ويعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

عمل على بناء "خليفة سات"، الذي يبلغ طوله مترين ووزنه 330 كيلوجراماً فقط، 70 مهندسا إماراتيا تراوحت أعمارهم بين 27 و28 سنة.

وكانت مراحل إنجاز خليفة سات" بدأت عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع «خليفة سات» في ديسمبر 2013، وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق المركز، بوساطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية. كما أنه أول قمر اصطناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.