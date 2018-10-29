حمدان بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات الانطلاق الناجح لـ"خليفة سات"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك لقيادة وشعب الإمارات الانطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "خليفة سات" الذي تم تصنيعه بالكامل على أيدي مهندسين إماراتيين ووصل اليوم الى مداره مؤكدا رفعة طموحات شعبنا وطاقات شبابنا.

وتابع سموه قائلاً "فخورون بالكفاءات الإماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء أصحاب هذا المشروع المهم الذي يحمل اسم رئيس الدولة.. احتفالاتنا بعام زايد تأخذ بعداً جديداً مع بلوغ صورة الوالد المؤسس الفضاء بعدما عمّت اسهاماته الخيّرة مختلف بقاع الأرض".

واختتم سموه "مشروع الامارات لاستكشاف المريخ ( مسبار الامل) وبرنامج الامارات لرواد الفضاء من الانجازات الكبيرة التي نواصل بها المسيرة على خطى زايد لخدمة الإنسان وتحقيق سعادته وضمان مستقبله".