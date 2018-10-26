العاهل الأردني: لا يوازي حزني سوى غضبي من المقصرين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن حزنه الشديد حيال مقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت، مساء الخميس، وقال: "إن حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة".

وأضاف العاهل الأردني في كلمة له اليوم الجمعة "أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تقدم العاهل الأردني بالعزاء من قادة العراق في وفاة عراقيين في هذه الكارثة.