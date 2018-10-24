الكويت: العناية الإلهية تنقذ 120 رجل إطفاء من موت محقق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنقذت العناية الإلهية 120 رجلاً بالدفاع المدني الكويتي من موت محقق، عقب السيطرة على حريق اندلع بمركز تجاري، صباح اليوم، وانهيار المبنى بعد لحظات من إخماد الحريق.

وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، تلقت بلاغاً باندلاع حريق في مركز تجاري بمنطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، وعلى الفور توجه 120 رجل إطفاء من 6 مراكز للسيطرة على النيران.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق في ظل وجود عدة معوقات منها عدم عمل أجهزة الإنذار الآلية ومكافحة الحريق في المبنى، ومخالفات خاصة بالتخزين، ووقوع انهيارات أثناء مكافحة الحريق، والتى كادت تودى بحياة رجال الإطفاء، لولا العناية الإلهية التى حفظتهم بعد انسحابهم من الموقع بثوان قبل وقوع الانهيار.