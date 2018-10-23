حيلة بسيطة تقلل السعرات الحرارية في الأرز بنسبة 60%

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء في جامعة العلوم الكيميائية في سريلانكا، إلى أن إضافة القليل من زيت جوز الهند للأرز عند طهيه ثم تركه ليبرد 12 ساعة يقلل نسبة الكربوهيدرات التي يحتزنها بنسبة 60%، ويحتوي كوب الأرز الواحد عادة على 200 سعرة حرارية.

ويعود السبب في خفض زيت جوز الهند السعرات الحرارية الكلية لأمر بسيط، حيث تغلف جزيئات الدهون الأرز بهذه الطريقة أثناء عملية الغليان، فيما تشكل عملية التبريد روابط "نشويات مقاومة" في الأرز، وبذلك تجعل من الصعب على الإنزيمات الهضمية أن تجزئها وتمتصها.

وقال رئيس فريق الدراسة سودهير جيمس إن "زيادة تركيزات النشاء المقاوم في الأرز كانت طريقة جديدة للتعامل مع مشكلة السمنة".

لكن الأطباء حذروا من أن الأرز المعاد تسخينه من الممكن أن يتسبب في حدوث تسمم الغذائي، ولتجنب حدوث ذلك، أوصوا باستهلاك الأرز خلال مدة أقصاها يوم واحد منعا لتجنب الاصابة بالبكتيريا التي قد تتشكل، كما لاينصح بإعادة تسخينه أكثر من مرة.

ويحاول العلماء اكتشاف زيوت أخرى لها نفس التأثير.