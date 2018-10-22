إذا أضفتها الى قهوتك تحرق الدهون!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء في طب الأعشاب كل من يسعى الى خسارة بعض الكيلوغرامات من وزنه باتباع هذه الطريقة في شرب القهوة.

وقال الخبراء في دراسة خاصة نشرها موقع مختص بالأعشاب بإضافة ملعقة وسط من هذا المزيج الى القهوة:

3 أرباع كوب من زيت جوز الهند مع نصف كوب من العسل وملعقة طعام من الكاكاو وملعقة طعام من القرفة.

وأكدت الدراسة ان هذه الحيلة يمكن أن تساعد على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، حيث ان زيت جوز الهند يمتلك خصائص حارقة للدهون ويسرّع عملية الأيض.

كما ان القرفة تعزز تحول السكر إلى طاقة فيما يحفز الكاكاو خسارة السعرات الحرارية ويسهل العسل عملية الهضم.