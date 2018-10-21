مجرد خطوة بسيطة تبعد شبح الأمراض!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجراها فريق من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية ان عدم فتح الستائر صباحا يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأظهر البحث أن أشعة الشمس تقتل البكتيريا المسببة للأمراض التي تعيش في الغبار، في حين أن الظروف المظلمة تنعشها.

وأنشأ فريق جامعة ولاية أوريغون الأمريكية 11 غرفة مصغرة متطابقة، وتم السماح بدخول درجات مختلفة من الضوء. وبعد 90 يوما، ضاعفت الغرف المظلمة عدد البكتيريا القادرة على التكاثر.

ويأمل الباحثون في التمكن من فهم المزيد حول التصميم الأفضل لوصول ضوء النهار إلى المباني، مثل المدارس والمكاتب والمستشفيات والمنازل، بطرق تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغبار.